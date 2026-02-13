Kolda, capitale du livre et de la culture du 12 au 14 février

La ville de Kolda vibre au rythme du livre et de la culture à l’occasion de la première édition du Salon International du Livre de Kolda (SALIKO), organisée du 12 au 14 février. Cette initiative portée par le Cercle des Écrivains de la Région de Kolda (CERK) s’inscrit sous le thème : « Souveraineté littéraire : la contribution des écrivains de Kolda ».



Durant 72 heures, le SALIKO se veut un véritable espace de rencontre, d’échanges et d’inspiration pour les passionnés du livre, les acteurs culturels et le grand public. Le programme est riche et varié avec notamment des visites scolaires, des panels thématiques, des séances de dédicaces, ainsi que des spectacles et animations culturelles.



A l'occasion de la cérémonie officielle d’ouverture organisée ce vendredi 12 février, le président du CERK, Abdourahmane Baldé, a souligné l’importance de ce rendez-vous littéraire pour la promotion des talents locaux et la valorisation de la production intellectuelle régionale. Selon lui, cette première édition ambitionne de faire de Kolda un pôle d’excellence culturelle et littéraire.



Prenant la parole, le Directeur du Livre, Ibrahima Lo, a salué l’initiative, estimant que cet événement « s’inscrit au cœur des choix stratégiques de l’État en faveur de la décentralisation de l’action culturelle ». Il a réaffirmé la volonté des autorités de soutenir les initiatives visant à rapprocher le livre des populations à l’intérieur du pays.



Pour cette édition 2026, la ville de Sédhiou est l’invitée d’honneur. Un choix symbolique qui, selon les organisateurs, reflète les liens historiques, culturels et sociaux entre Kolda et Sédhiou, toutes deux appartenant à l’espace Fouladou-Pakao-Balantacounda. « Ces territoires partagent une histoire et des valeurs communes qu’il convient de préserver et de promouvoir à travers la culture et la littérature », a expliqué le président du CERK.



À travers le SALIKO, les organisateurs espèrent instaurer un rendez-vous culturel majeur dans le sud du Sénégal, capable de stimuler la lecture, encourager la création littéraire et renforcer les échanges entre écrivains, lecteurs et acteurs culturels.