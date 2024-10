Bes Du Ñakk annonce officiellement sa candidature indépendante pour les élections législatives anticipées

Le Mouvement citoyen pour la refondation nationale du Sénégal/Bes Du Ñakk se lance dans la course aux élections législatives. Dans un communiqué transmis à PressAfrik, Bes Du Ñakk annonce officiellement sa candidature indépendante pour les législatives prévues le 17 novembre 2024.



« Nous observons avec inquiétude que le Sénégal traverse une période de turbulence et d’incertitude. Les tensions internes et la fragilité de certaines institutions mettent à l'épreuve notre démocratie, un héritage précieux de nos luttes citoyennes. Le peuple sénégalais aspire, plus que jamais, à une gouvernance transparente, inclusive et véritablement participative », peut-on lire dans le communiqué.



Cependant, Bes Du Ñakk souligne que les « dysfonctionnements actuels et la tendance à la concentration du pouvoir risquent de compromettre cet idéal ». D’après le mouvement de Mansour Sy Djamil, « il est impératif de rétablir un équilibre institutionnel qui renforce les contre-pouvoirs et garantit un espace démocratique ouvert à toutes les voix ».



Dans ce contexte, le Directoire National réaffirme que Bes Du Ñakk repose sur des « principes inébranlables de patriotisme, de justice sociale et de démocratie. Nous croyons fermement que chaque citoyen mérite d'être entendu, respecté et représenté de manière équitable ».



D’ailleurs, Mansour Sy Djamil et Cie se disent convaincus qu’une « Assemblée nationale plurielle et diversifiée est essentielle pour prévenir toute dérive autoritaire, favoriser des débats constructifs et garantir une représentation fidèle de tous les segments de la société sénégalaise ».



Dans cette optique, Bes Du Ñakk annonce officiellement sa candidature indépendante aux élections législatives du 17 novembre 2024.



« Nous présenterons des candidats dans plusieurs localités du pays pour offrir aux Sénégalais une véritable alternative politique, fondée sur la pluralité et l'intégrité. Une Assemblée nationale diversifiée est cruciale pour garantir un contre-pouvoir effectif et veiller à ce que les lois et politiques publiques soient débattues sous différents angles, servant ainsi les intérêts de l’ensemble de la nation », annonce le Mouvement citoyen pour la refondation nationale du Sénégal de Mansour Sy Djamil.



Enfin, Bes Du Ñakk appelle ses militants, sympathisants et tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie à se mobiliser massivement pour ces élections décisives.