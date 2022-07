Bes Du Ñakk de Serigne Mansour Sy Djamil quitte Yewwi Askan Wi

Défection dans les rangs de Yewwi Askan Wi. Serigne Mansour Sy Djamil, frustré de la confection des listes de cette coalition de l'opposition a décidé de claquer la porte avec son parti.



" Considérant, l'élimination des militants de Bes Du Nakk dans la confection des listes départementales de la coalition Yewwi Askan WI (YAW), la disqualification de la liste nationale du fait de l'amateurisme des personnes chargées de l'établissement des listes des candidats de la coalition YAW, la non prise en compte du poids électoral de Bes Du Ñakk", le parti dirigé par Serigne Mansour Djamil informe dans un communiqué qu'il décide de quitter la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi.



Mieux, Bes Du Ñakk invite ses militants, ses électeurs et à tous les citoyens épris de Justice à ne pas voter YAW pour les législatives. "Ne pas voter YAW: le parti Bes Du Nakk invite ses militants, ses électeurs, et tous les citoyens épris de transparence et de démocratie d'en faire autant".



Ainsi, le parti Bes Du Ñakk fait savoir qu'il continue " la réflexion pour choisir l'alliance la plus adéquate pour déjouer la tentative de mise à mort politique du parti Bes Du Ñakk et lui permettre de jouer pleinement le rôle que le peuple sénégalais attend de lui"