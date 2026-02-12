Libération de Farba Ngom : le Forum du Justiciable appelle le Procureur général à ne pas se pourvoir en cassation

Dans une déclaration rendue publique ce 12 février 2026, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, invite le Ministère public à la retenue après la confirmation de la liberté provisoire de Farba Ngom.



La Chambre d’accusation financière a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire précédemment accordée à Farba Ngom. Pour le Forum du Justiciable, cette décision consacre le principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi.



L'organisation souligne que la chambre d'accusation a relevé une incohérence dans le traitement de cette affaire. Le grief porte sur la différence de posture du Ministère public vis-à-vis des deux mis en cause, Farba Ngom et Tahirou Sarr : le parquet ayant fait opposition à la liberté de l'un tout en facilitant celle de l'autre.



Babacar Ba estime que le maintien d'un recours constituerait un traitement déséquilibré et contraire à l’esprit de justice. Il exhorte donc le Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar à s'abstenir de se pourvoir en cassation afin de préserver la crédibilité de l'institution judiciaire.



Selon le Forum du Justiciable, cette abstention serait une preuve de lucidité, permettant de clore ce chapitre juridique sur la base de la décision rendue par la Chambre d’accusation.