Coalition Diomaye Président : «Bougar Diouf s’est auto-exclu» après un soutien à Macky Sall, selon Aminata Touré

Membre de la Coalition Diomaye Président, Bougar Diouf a tenu, ce jeudi 12 février, une conférence de presse au nom de l’Union des panafricanites sénégalais (UPS), dont il est le président. Dans son message, il a ouvertement appelé à soutenir l’ancien Président Macky Sall, dont la candidature est pressentie pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



Ce vendredi 13 février, dans un déclaration, l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, coordonnatrice de la Coalition Diomaye President, a estimé que «Bougar Diouf s’est auto-exclu» et «n’est plus membre» du mouvement qu’elle dirige. Selon elle, il n’aurait pas tenu compte de «la mise en garde qui lui a été adressée» sur le sujet. «Je saisis l’occasion pour rappeler que la discipline est très importante pour le bon fonctionnement de notre Coalition», a-t-elle ajouté.



Dans une longue tribune sur Facebook, Bougar Diouf a dénoncé ce que la Coalition qualifie d'«auto-exclusion». Il a estimé qu’Aminata Touré «confond soutien institutionnel interne et positionnement géopolitique externe», ajoutant que soutenir Macky Sall ne constitue «ni un acte d’hostilité envers Diomaye Faye, ni une rupture d’engagement national, ni une remise en cause du mandat en cours».