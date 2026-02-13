Crise universitaire: les députés de PASTEF appellent au dialogue et condamnent l'usage excessif de la force à l'UCAD

À la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, le Groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes a publié un communiqué ce vendredi 13 février 2026. Tout en présentant ses condoléances, la formation majoritaire à l'Assemblée nationale appelle à établir les responsabilités et à privilégier le dialogue pour stabiliser l'espace universitaire.



Le Groupe parlementaire PASTEF estime que les violences et brutalités exercées sur les étudiants « ternissent l'image du service public chargé du maintien de l'ordre ». Le communiqué rappelle que les forces de défense et de sécurité ont pour mission de protéger les personnes dans le respect des droits humains et des règles d'engagement proportionné. Dans cette optique, les députés de PASTEF demandent au Ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête administrative approfondie sur les conditions d'intervention des forces de l'ordre sur le campus. Parallèlement, ils invitent le Ministre de la Justice à assurer un suivi rigoureux des procédures judiciaires afin d'établir les responsabilités pénales.



Tout en reconnaissant le caractère légitime des revendications étudiantes portant sur les conditions de vie et d'études, le groupe parlementaire en appelle à la responsabilité et au patriotisme des apprenants. Il condamne fermement l'utilisation excessive de la force tout autant que les actes de vandalisme contre les biens publics, soulignant que détruire le patrimoine national porte atteinte à l'intérêt général.



Le groupe souligne par ailleurs les efforts financiers du Gouvernement inscrits dans le budget 2026. Une enveloppe de plus de 134 milliards de FCFA, soit 45% du budget du Ministère de l'Enseignement Supérieur, est consacrée aux œuvres sociales, complétée par 46 milliards de FCFA dédiés aux infrastructures universitaires.



Pour apporter des solutions structurelles à l'instabilité récurrente, le Groupe parlementaire se félicite de la mise sur pied d'une Mission d'Information Parlementaire (MIP) par la Commission de l'Éducation de l'Assemblée nationale. Cette mission est invitée à effectuer un diagnostic sans complaisance du système universitaire.



En conclusion, PASTEF Les Patriotes exhorte les acteurs à transformer l'université en un « sanctuaire du savoir » par le biais d'un dialogue franc. Le groupe parlementaire insiste sur la nécessité de faire prévaloir la concertation sur la confrontation afin de garantir aux étudiants un parcours académique serein et de poursuivre les réformes nécessaires à la modernisation du système.