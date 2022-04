Biden doute du contrôle russe de Marioupol, et annonce une aide supplémentaire à Kiev

Joe Biden juge "contestable" le contrôle de Marioupol par la Russie

Lors d'une allocution depuis la Maison Blanche, Joe Biden a jugé jeudi "contestable" le contrôle par la Russie de la ville ukrainienne de Marioupol, revendiqué par son homologue russe Vladimir Poutine. "Il est contestable qu'il contrôle Marioupol", a déclaré le président américain. "Il n'y a encore aucune preuve que Marioupol soit complètement perdue."



Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Cette enveloppe comprend "des armes d'artillerie lourde, des dizaines d'obusiers, 144 000 munitions ainsi que des drones", a-t-il détaillé. Vladimir Poutine "ne réussira jamais" à occuper l'Ukraine a en outre promis le dirigeant démocrate.



L'Espagne envoie 200 tonnes de matériel militaire à l'Ukraine

L'Espagne va livrer à l'Ukraine 200 tonnes de matériel militaire, un envoi qui représente le double de l'aide militaire envoyée jusqu'ici par Madrid à Kiev, a annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dans la capitale ukrainienne.



"C'est l'envoi le plus important effectué (par l'Espagne). Il fait plus que doubler ce que nous avions envoyé jusqu'ici", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la Première ministre danoise Mette Frederiksen.