Mali : Choguel Kokalla Maïga recadre Emmanuel Macron et défend la rupture avec la France

L’ancien Premier ministre du Mali, Dr Chogeul Kokalla Maïga, a réagi aux critiques d’Emmanuel Macron formulées lors du sommet « Africa Forward » à Nairobi. Dans une mise au point détaillée, sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre malien accuse le président français de « falsification historique » et justifie le départ de la France comme un acte de souveraineté indispensable face à une « trahison » diplomatique.



Répondant aux propos tenus par Emmanuel Macron le 10 mai 2026 au Kenya, où le président français estimait que le Mali avait fait une erreur en demandant le départ de la France en 2021. Choguel Kokalla Maïga a publié une chronologie des faits. Son objectif rétablir ce qu’il appelle « la vérité pour l’Histoire » et dénoncer une tentative de manipulation de l’opinion internationale.



Selon l’ancien chef du gouvernement, le divorce n'est pas le fruit d'une décision irréfléchie du Mali, mais la conséquence de plusieurs actions unilatérales de la France. Cette décision unilatérale de retrait. En 2021, après le refus des autorités maliennes de laisser Paris choisir les dirigeants de la Transition, Emmanuel Macron aurait annoncé le retrait de Barkhane par voie de presse, sans consulter Bamako.



Choguel dénonce une volonté française de régenter les partenariats stratégiques du Mali, notamment en s'opposant à la coopération militaire avec la Russie.



La France est accusée d'avoir instrumentalisé le G5-Sahel pour empêcher le Mali d'en assurer la présidence tournante, provoquant le retrait de Bamako de cette organisation.



L’ancien chef du gouvernement réitère sa célèbre formule de « l'abandon en plein vol », expliquant que la France a tenté d'isoler le Mali face à la menace terroriste notamment le JNIM pour le contraindre à la soumission.



Il souligne également l'occupation « illégale » du territoire par la force européenne Takuba et l'absence de résultats concrets après une décennie de présence militaire française.



Selon lui, la situation actuelle prouve la pertinence du choix malien. Il affirme que les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont aujourd’hui mieux équipées et plus autonomes grâce à des partenariats librement choisis. En s'affranchissant de la « tutelle française », le Mali et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) auraient, selon lui, définitivement retrouvé leur dignité et leur indépendance.