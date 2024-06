Fête de la musique : Dakar, également, entend se mettre dans l'ambiance

Ce vendredi 21 juin marque la fête de la musique. Le Sénégal, à l'instar, des autres pays célèbre chaque année cet évènement dans différents lieux, notamment à Dakar la capital sénégalaise. Au centre culturel Blaise Senghor par exemple, il est prévu une série d'animations musicales. Et l'évènement phare dans ce lieu de spectacle est la prestation de trois figures emblématiques de la scène musicale guinéenne : Deeg J Force 3, Banlieuz’art et Amaza.



Partout ailleurs, dans la capitale et dans d'autres villes il est prévu des concerts et autres manifestations en l'honneur de la musique. Dans la banlieue dakaroise, notamment Guédiawaye et Parcelles assainies les organisateurs sont à pied d'oeuvre pour rendre cette fête belle.



La Fête de la Musique, également connue sous le nom de Journée mondiale de la Musique, est célébrée chaque année le 21 juin, coïncidant avec le solstice d'été. L'origine de la Fête de la musique remonte aux années 1970-1980 en France, et son histoire est à attribuer à Joel Cohen, un musicien américain.