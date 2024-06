Archives sonores des tirailleurs de la première guerre mondiale : L’IFAN va recevoir 456 documents audio

L'Institut Fondamental d’Afrique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Dakar)va réceptionner demain (mardi) une précieuse collection d’archives sonores des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale.



Il s’agit «de 456 documents audio, enregistrés en Allemagne entre 1915 et 1918», selon une note parvenue à la rédaction. Qui, indique que les documents « offrent un aperçu précieux de l’histoire et du patrimoine africain».



Les auteurs de ce document publié par l’Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) informent que « ces voix des tirailleurs sénégalais permettent de retracer l’histoire, d’analyser les cultures et les sociétés africaines du début du XXe siècle, de comprendre les dynamiques et l’évolution du langage, et de préserver la mémoire collective».



Avant d'ajouter que cette collection permettra à « des anthropologues, des historiens, des spécialistes de l’oralité, des conservateurs, des linguistes et des archivistes du Département de l’information scientifique de l’IFAN de se réunir pour une séance de travail avec le Dr Christopher Li, responsable des Archives au Centre pour la technologie culturelle de l’université de Berlin».



Une Rencontre qui sera suivie d’une séance d’écoute d’extraits sonores de ces archives des tirailleurs sénégalais et d’un point de presse prévue demain (mardi).