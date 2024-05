L’Ambassade d’Allemagne et Shelt célèbrent la diversité et l’inclusion à travers l’Art ce samedi

L'Ambassade d'Allemagne au Sénégal, en collaboration avec Shelt, compte organiser une rencontre artistique et culturelle á Dakar ​ce samedi 1er juin. Cet événement, intitulé « Diversité et Inclusion », promet d’être une immersion créative mettant en lumière l'importance de l'inclusion et de la diversité positive dans l'art.



Dans un communiqué de presse parvenu á PressAfrik, neuf (9) artistes talentueux dévoileront leurs œuvres, chacun apportant une perspective unique sur le thème central de l'événement. "Les visiteurs pourront explorer une variété de formes artistiques, notamment la photographie, la musique, la peinture et l'écriture, reflétant la richesse et la multiplicité des expressions humaines", lit-on sur le document.



L'exposition vise non seulement à magnifier la diversité mais aussi à encourager l'expression et l'affirmation de soi. « Nous voulons reconnecter l'humain avec tout ce qui l'entoure à travers l'art », ont déclaré les organisateurs.



Un moment fort de la journée sera le panel intitulé « L’inclusion dans l’art », conçu pour susciter des débats et des échanges sur la manière dont l'art peut surmonter les préjugés et se réconcilier avec la société. Ce dialogue promet d’apporter des perspectives nouvelles et enrichissantes sur le rôle de l'art dans la promotion de l'inclusion.



Sönke Siemon, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Sénégal, effectuera une visite officielle de l'exposition. Cette visite sera suivie de la diffusion d’un court-métrage, ajoutant une dimension cinématographique à l'événement.



Pour clôturer la soirée, un live musical sera offert aux invités.