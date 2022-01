Bignona : 2 morts après une collision entre un camion rempli de bois et un minibus

Un accident tragique s’est produit hier lundi dans la matinée entre les villages de Teubi et de Tobor, situés dans le département de Bignona. Un camion, qui transportait du bois, est entré en collision frontale avec un minibus.



D’après « Les Échos », le bilan fait état de deux morts et des blessés dont un dans un état critique. Les sapeurs-pompiers alertés, se sont déplacés sur les lieux et ont embarqué les deux dépouilles en direction de la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor.



Les blessés ont été admis aux services des urgences dudit hôpital. À signaler qu'auparavant, sur cette même route (la Route nationale numéro 4) un autre accident s'était produit, mais il y avait eu que des blessés.