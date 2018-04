Bilan annuel : La FSF a fait un bénéfice de plus de 400 millions F Cfa en 2016-2017

La Fédération sénégalaise de football a publié son rapport financier de l’exercice 2016-2017 samedi, à l’occasion de l’assemblée générale. L’instance dirigeante du football sénégalais a fait un bénéfice annuel de 467 millions 320 mille 059 F cfa.

Les fédéraux ont engrangé pendant cette période 2 milliards 287 millions 487 mille 507 F cfa. Ceci à partir des sponsors, aides et autres.

Et les dépenses faites par Me Augustin Senghor et son équipe sont estimées 1 milliards 820 millions 160 mille 448 F cfa.



Source: Stades