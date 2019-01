Bilan du saccage du siège de Pastef : trois téléphones portables et une somme d’argent emportés

On a pu avoir un premier bilan de l'attaque du siège de Pastef à Yoff, dans la nuit de mercredi 23 au jeudi 24 janvier 2019. Selon le coordonnateur départemental Abass Fall, trois téléphones portable et une somme d'argent ont été emportés par les saccageurs. « nous avons reçu hier-jeudi une information selon la laquelle, notre siège national a été attaqué vers 2 heures du matin. Nous ne connaissons pas encore leurs identités. La porte n'était pas défoncée, parce que tout simplement, le vigile était à l’intérieur avec trois de nos jeunes militants. Grâce à Dieu il n' y a pas eu de blessés. Lorsqu'ils ont entendu les nervis saccagés en bas, ils sont montés, puis ont escaladé les murs pour s'échapper. Le vigile à été tenu en respect par les agresseurs. Ils ont emporté trois téléphones portables de nos militants et de l'argent dont la somme reste inconnue », raconte le coordonnateur.



Et suite à ces actes de vandalisme, les coupables ne sont pas encore identifiés même si aux moments où les lignes sont écrites, la Brigade de recherches entend les témoins. Notre interlocuteur, qui ne compte pas accuser pour le moment qui que ce soit, rappelle les menaces subis depuis quelques temps « Notre mémoire est trop fraîche. Vous avez entendu un ministre de la République dire publiquement que nous avons nos gros bars et que nous allons nous défendre. Je n'accuse personne mais je dis que nous avons été ciblés. Et depuis hier nous avons inauguré un siège au niveau de Yoff et bizarrement nous avons été attaqués.

Toutefois, le coordonnateur appelle l'État qui a le rôle de veiller sur la sécurité des biens et des personnes, à prendre des dispositions de prendre en charge leur sécurité.