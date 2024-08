Bilan financier Coupe du monde 2022 et CAN 2023 : la FSF file la patate chaude au ministère des Sports

Dans une correspondance, REF: N°0000932/MJSC/SG/DC/DAGE DU 07 AOUT 2024, Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture avait invité la Fédération Sénégalaise de Football à présenter les bilans financiers des campagnes de la coupe du monde et de la CAN.



En réponse, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), s’est fendu ce mardi 20 août d'un communiqué, affirmant que « seuls les services financiers du ministère des Sports (DAGE), gestionnaires exclusifs du budget mis à leur disposition par le Trésor devraient être en mesure de présenter les bilans financiers de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et que « n'étant ni ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget de ces compétitions, la FSF ne peut donc pas produire les bilans financiers desdites compétitions ».



« Madame la Ministre, nous accusons réception de votre correspondance rappelée en référence par laquelle vous nous demandez de vous fournir les bilans financiers des campagnes de l'Équipe nationale A de football pour la Coupe du Monde "Qatar 2022" et la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En retour, nous vous prions de noter que les budgets de ces compétitions ont été toujours arrêtés par les services du ministère des Sports, soumis au ministère des Finances et exécutés exclusivement et en totalité par les services financiers du Ministère de tutelle », a déclaré le président de la FSF.



«Nous précisons que l'intervention de la Fédération Sénégalaise de Football (fsf) dans la préparation des budgets des compétitions (éliminatoires ou phases finales de CAN ou Coupe du Monde) se limite à l'expression des besoins établie sur la base de la planification élaborée par le staff technique de l'Équipe en la forme d'une fiche d'opération transmise à la tutelle qui la modifie en intégrant les rubriques non chiffrées par la FSF (mentions « pour mémoire ») de même que les dépenses autres que celles du groupe de performance. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, seuls les services financiers du ministère des Sports (DAGE), gestionnaires exclusifs du budget mis à leur disposition par le Trésor devraient être en mesure de présenter les bilans financiers de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la CAN Côte d'Ivoire 2023 », a indiqué la FSF, expliquant que « étant ni ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget de ces compétitions, la FSF ne peut donc pas produire les bilans financiers desdites compétitions ».



« Tout au plus », ajoute la FSF, « pouvons-nous vous rappeler que pour ces deux compétitions, la FSF a dû avancer pour le compte du Ministère des dépenses prévues dans le budget dégagé par le ministère des Finances et non pris en charge par votre département et qui, à ce jour, ne nous ont pas été remboursés ».