Bilan social et action gouvernementale: Macky Sall demande des comptes à Amadou Ba

‘’Le président de la République a également demandé au Premier ministre de préparer un document faisant le bilan social de l’action gouvernementale’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Macky Sall est revenu sur la consolidation des programmes de protection sociale et l’actualisation régulière du registre national unique (RNU).



Il a demandé au gouvernement de "veiller à la mise en œuvre adéquate du Programme national des Bourses de Sécurité familiale(PNBSF), avec l’effectivité du paiement des allocations trimestrielles revalorisées à 35.000 FCFA".



Selon le communiqué, le chef de l’Etat a également demandé au gouvernement d’assurer "la mise à jour mensuelle du Registre national unique (RNU), afin d’asseoir la visibilité, la cohérence et l’optimisation des interventions sociales de l’Etat et de ses démembrements territoriaux et techniques".