Blanchi par la Chambre criminelle, Ibrahima Dieng ne poursuivra personne (Avocat)

«Ibrahima a été acquitté parce que la chambre criminelle a estimé qu’il n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés», a déclaré Me Ibrahima Mbengue, avocat de l’agent de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).



Me Mbengue qui commentait ainsi le verdict rendu en faveur de son client, par le juge de la Chambre criminelle a rappelé que le policier avait été poursuivi pour trafic de chanvre indien, mais, le juge a constaté qu’il n’y était absolument pour rien. D’ailleurs, Ibrahima n’est pas le seul à être acquitté».



Concernant un procès que son client pourrait intenter contre autorités judiciaires du fait de son séjour prolongé en prison, l’avocat dégage en touche et martèle : «pour le moment nous n’avons pas l’intention d’intenter une quelconque procédure parce que c’est la justice qui a fait son travail normalement».



La «robe noire d’ajouter : «C’est vrai que depuis longtemps il avait été placé sous mandat de dépôt, mais c’est la procédure qui l’exige. Une enquête a été menée par le juge d’instruction, celui-ci a estimé devoir le renvoyer devant la chambre criminelle pour les faits pour lesquels il a été jugé, et le juge de la chambre criminelle a estimé qu’il n’est pas coupable, il l’a acquitté. C’est dans l’ordre normal des choses».



Selon lui, le sieur Dieng n’a pas été jugé en tant que policier, mais comme simple citoyen. Et, fait-il savoir, «Ibrahima a été un agent de l’Ocrtis et comme je le dis toujours, un agent de l’Ocrtis, ce n’est pas celui qui va vers la drogue, c’est la drogue qui vient vers lui».