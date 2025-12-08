Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nomination : le Général de Brigade Amadou Moussa Ndir nouveau conseiller Défense du Premier ministre Ousmane Sonko



Le Premier ministre Ousmane Sonko dispose d’un nouveau conseiller en matière de défense. Par décret signé le 1er décembre 2025 par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, il est prévu qu’à compter du 2 février 2026, le Général de brigade Amadou Moussa Ndir, précédemment Adjoint Coordination Défense et Études Générales à l’État-Major Particulier du Président de la République, est nommé Conseiller Défense du Premier ministre.
 
Il remplace ainsi le Général de brigade Cheikh Mouhamadou Lamine Boucounta Camara, appelé à d’autres fonctions.
Moussa Ndongo

Lundi 8 Décembre 2025 - 19:22


