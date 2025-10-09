Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue à la DIC

Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, et son épouse ont été placés en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC) sur instruction du président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux, a annoncé leur avocat, Me El Hadji Diouf.



Selon les informations recueillies, le couple a été entendu par les enquêteurs de la DIC dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, Idrissa Diarra. Cette procédure fait suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).