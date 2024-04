Blessure d’Idrissa Guèye : l’entraîneur de Génération Foot fulmine contre la pelouse de Mawade Wade

Suite à la blessure tragique d’Idrissa Gueye lors de la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise, l’entraîneur de Génération Foot, Djibril Fall, a exprimé sa colère quant à l’état lamentable de la pelouse du stade Mawade Wade de Saint-Louis.



« J’ai beaucoup d’amertume quand je regarde le terrain là. Est-ce que ceux qui programment les matchs et gèrent le football viennent regarder les matchs et voient les terrains ? On nous interdit de jouer à Deni Birane Ndao et on joue sur des pelouses comme ça. Là, on vient de perdre un élément très important (Idrissa Gueye). Il est blessé, il a été plâtré et l’état du terrain y a contribué. On ne peut pas pratiquer du football professionnel dans ces conditions. Ce n’est pas le match nul qui m’agace mais bien l’état du terrain qui a contribué à sa blessure », a déploré le coach de Génération Foot après la blessure de son joueur. .



Djiby Fall a également dénoncé l’état déplorable de la pelouse, soulignant que cela met en péril la santé et la carrière des joueurs.