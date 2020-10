Blessure de Van Djik: Liverpool prêt à mettre 75 millions d'euros pour enrôler Kalidou Koulibaly

Pour pallier la défection de Virgil Van Dijk, Liverpool songerait à enrôler le défenseur de Napoli, Kalidou Koulibaly. Privé de Virgil Van Dijk pour une longue période, suite à la rupture de ligaments de genou qu’a subie le défenseur néerlandais, Liverpool est obligé de parer au plus pressé et s’offrir un nouvel élément à ce poste si important. C’est ce que les responsables du club envisagent de faire, d’après ce que révèle le site Calciomercato.



Lors du mercato de janvier, leur objectif est de mettre la main sur Kalidou Koulibaly de Naples, une de leurs vieilles cibles. Pour parvenir à ses fins, Liverpool est disposé à mettre sur la table entre 70 et 75M€. Cela tombe bien car c’est le montant qu’exige le club italien pour la libération de son joueur. Sur ce dossier, les Merseysiders devanceraient Manchester City et le PsG, qui s’intéressent aussi au sénégalais mais n’ont pas encore émis la moindre offre en vue d’un transfert. Pour rappel, Koulobaly a un contrat avec les Partenopei qui s’étend jusqu’en 2023.