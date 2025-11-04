Blessures des lutteurs avant combat: le CNGL instaure de nouvelles règles

Après examen de plusieurs cas récents, le Bureau du CNGL a décidé de mettre en place de nouvelles dispositions destinées à encadrer ces situations et à garantir une meilleure organisation des combats.

Désormais, lorsqu'un lutteur se blesse avant la date prévue du combat:

1. Le lutteur blessé reste redevable d'un combat envers le promoteur avec lequel il a signé le contrat initial. Il ne pourra pas lutter pour un autre promoteur tant qu'il n'aura pas honoré cet engagement.

2. L'adversaire du lutteur blessé pourra, quant à lui, contracter un autre combat auprès du même promoteur.

3. Au-delà d'un délai de trois (3) mois, si le combat initial ne peut être reprogrammé, l'adversaire du lutteur blessé sera autorisé à contracter un combat avec un autre promoteur.

Le CNGL rappelle que ces mesures visent à protéger les intérêts des promoteurs, à préserver l'équité sportive et à assurer la crédibilité du calendrier des combats.

