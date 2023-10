Blocages répétés de ses activités politiques : la coalition GAKOU 2024 hausse le ton

Dans un communiqué, les partisans de Gackou rappellent que durant ces deux mois statutaires de parrainage aucun texte, aucun prétexte et aucun contexte ne sauraient justifier une quelconque entrave à toute action de collecte de parrainage sur le terrain.

« Pour DIEU, Pour la PATRIE et pour la FAMILLE, la coalition GAKOU 2024 réitère sa constante volonté de RÉCONCILIER, de RÉPARER et de RESTAURER le Sénégal par le PROGRAMME ALTERNATIF SUXAALI SENEGAL pour préserver le lien national que rien ne doit fissurer encore moins fracturer et éviter la méfiance, la défiance, la lassitude et l'abstention afin de rétablir la confiance entre citoyens du Sénégal», disent-ils.

La coalition GAKOU 2024 dénonce les interdictions blocages et obstacles opposés au déploiement territorial de ses activités au moment où une "hiérarchisation sans précédent et un favoritisme systématique sont accordés à la coalition au pouvoir".