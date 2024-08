Blocus des camions à la frontière gambienne : El Malick Ndiaye annonce un dénouement heureux à la suite de négociations

Le problème des gros-porteurs sénégalais à la frontière de la Gambie semble être résolu. Dans un post diffusé via sa page Facebook, le ministre des Transports El Malick Ndiaye annonce avoir trouvé un accord avec les autorités gambiennes à la suite de pourparlers.



Ces négociations ont été menées avec son Collègue Serigne Guèye Diop ministre en charge de l'Industrie et du Commerce en terre gambienne. Cette rencontre a vu l’articulation du ministre des Transports, des travaux publics et des infrastructures, Monsieur Ibrimah Sallah et son collègue Boubacar Ismaila Joof, ministre de l'Industrie.



À la suite de cette rencontre, 353 camions bloqués à la frontière gambienne ont pu passer gratuitement avec balise.



Selon El Malick Ndiaye, le problème était dû au fait que la « Gambie avait appliqué un tarif de balise de 16.000 FCFA dans les deux sens de la frontière. Cette balise est une taxe destinée à contrôler les camions sénégalais qui transitent en territoire gambien. »



Cependant, le ministre des Transports El Malick Ndiaye précise que la « balise reste en vigueur jusqu'à l'harmonisation du tarif avec l'introduction prochaine de cette taxe par le Sénégal, d'autres taxes, telles que les frais de visa et les tracasseries aux check-points, ont été levées. Désormais, les camions sénégalais ne paieront que les frais liés à la balise et les frais de pont ».



C'est donc la réciprocité des tarifs qui sera désormais la règle. El Malick Ndiaye indique que « tous les véhicules, qu'ils soient sénégalais ou gambiens, paieront le même tarif, en FCFA ou en Dalasi, au pont de la Sénégambie. Les autorités gambiennes afficheront régulièrement les frais pour l'information du public ».



Au menu des discussions, Dakar Dem Dikk n'a pas été en reste. La compagnie déboursera une moindre somme. À cet effet, El Malick soutient « qu'au lieu de débourser 110.000 FCFA pour la traversée de la Gambie, ils paieront désormais 63.000 FCFA. La compagnie gambienne, équivalente à DDD, paiera le même montant ».



Le Sénégal a aussi fait des concessions à la Gambie. « Nous avons également accordé des facilités à la Gambie. Le passavant passe maintenant à 30 jours au lieu de 10 jours, et pour le même prix, 5.000 FCFA », a-t-il informé



« Les camions gambiens en transit au Sénégal et à destination de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et du Mali ne paieront que les frais d'escorte au point d'entrée et devront être escortés jusqu'à leur sortie du territoire sénégalais sans aucun autre frais », annonce-t-il dans la foulée.



El Malick Ndiaye informe également que les discussions vont se poursuivre avec les autorités gambiennes en vue de faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes.



Le ministre des Transports s'est aussi félicité des rapports cordiales et historiques entre les deux peuples.



Il a également fait état de la satisfaction du représentant des transporteurs Gora Khouma, qui selon lui a exprimé toute sa satisfaction du déplacement effectué par les autorités sénégalaises en Gambie.