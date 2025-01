Bocar Diongue : « l’APR se gère de façon opaque, par un groupe fantôme »

La situation actuelle au sein de l'Alliance Pour la République (APR) ne satisfait pas Bocar Diongue, responsable du parti. Dans une interview accordée au journal Les Échos, ce membre du collectif des cadres de l'APR a dénoncé les dysfonctionnements de gestion du parti de Macky Sall. Selon lui, l'APR est dirigée de manière opaque, par un groupe restreint et sans véritable leadership.



« Cette façon de gérer est dépassée. Le parti doit être mis à jour, des responsables qui s'activent pour le parti doivent être identifiés. C’est ce qui manque au parti. Il n’y a pas d’interlocuteur jusque-là. Ça se gère de façon opaque à travers un groupe très restreint, un groupe fantôme qui sort des communiqués signés SEN (Secrétariat exécutif national) et un secrétaire qui ne s’est jamais réuni d’ailleurs », a fustigé Bocar Diongue. Il a ajouté que « c’est une clique de bandes de copains qui se réunissent pour faire des communiqués».



M. Diongue a également souligné l'absence de coordination au sein de l'APR. Selon lui, il n'y a toujours pas de responsable légitime pour diriger le parti de Macky Sall.



« Il n’y a pas jusque-là un responsable désigné. D’onc il n’y a pas d’orientation. Ce n’est pas bon pour le parti. Je ne pense pas qu’il y aura des initiatives allant dans ce sens dès lors que personne ne s’agite et puis, il y a de grandes défections. Certains ont quitté l’APR au profit d’autres partis », a confié le responsable de l’APR aux Parcelles Assainies.