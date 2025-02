Bocar Samba Dièye réclame toujours justice contre la CBAO et rappelle au Président Diomaye sa demande d’audience

Âgé de 91 ans, Bocar Samba Dièye continue de réclamer justice dans l'affaire qui l'oppose à la CBAO. Malgré son audition par la CENTIF, l’opérateur économique s’impatiente et interpelle les autorités étatiques. Il rappelle au Président Bassirou Diomaye Faye sa demande d’audience.



« En 15 ans d’expérience, nous n’avons jamais rencontré un dossier aussi litigieux, relevant du vol et de l’arnaque d’une banque de la place. Nous sommes dans un contexte particulier de changement de régime et que l’Assemblée nationale va devoir s’accentuer sur la loi portant réglementation bancaire et réglementation de la microfinance », a déclaré son porte-parole, Famara Ibrahima Cissé lors d’une conférence de presse organisée le dimanche 9 février 2025.



Il a également souligné que ce qui défraie la chronique, c’est le problème qui oppose Bocar Samba Dièye à la CBEAO. « La justice a tranché 12 fois et Bocar Samba Dièye a toujours eu raison sur la banque. Tout simplement, l’expert qui a été commis par la justice pour faire le compte de la relation d’affaire entre Bocar Samba Dièye et la CBAO a été claire dans ses conclusions : c’est la CBEAO qui doit de l’argent à Bocar Samba Dièye et jusqu’à présent cela n’a pas encore été exécuté », a-t-il laissé entendre.



Pour M. Cissé, il y a un problème criard pour exécuter une décision de justice contre l’entreprise bancaire. « C’est pourquoi nous lançons un appel aux parlementaires et à l’Etat du Sénégal pour qu’ils prennent en charge cette question parce que le Parquet financier en avait saisi Bocar Samba Dièye a été entendue et jusqu’à présent il n’y a pas eu de suite, il n’y a pas eu de réactions », a déclaré Famara Ibrahima Cissé, président de l’Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (ACSIF).



Il a enfin insisté sur l’urgence de la situation : « Il a plus de 91 ans et il n’a pas de temps pour attendre encore. Il a eu un rapport qui lui est favorable par voie de conséquence, il appartient à nos autorités de veiller à ce Bocar Samba Dièye entre légalement dans ses fonds ».