Bocuse d’Or : le Sénégal se prépare à défendre ses couleurs à Agadir

La Fédération nationale des cuisiniers du Sénégal (FENACS) a constitué une équipe de trois chefs pour représenter le Sénégal à la phase continentale africaine du Bocuse d’Or, prévue du 22 au 24 septembre à Agadir, au Maroc. L’objectif est de décrocher une qualification pour la grande finale mondiale, prévue à Lyon, en France.



Selon l’agence de presse sénégalaise (APS), l’équipe est composée du chef Victor Bassène Gassama, chargé du plat principal et de la valorisation du terroir sénégalais, ainsi que des chefs pâtissiers Mbaye Mousse Diop et Matar Thiam, qui s’occuperont du dessert. Ils ont été sélectionnés à l’issue du Bocuse d’Or Sénégal organisé en avril dernier à Saly Portudal.



Accompagnée par le coach-chef Youssoupha Diémé et Ndèye Sokhna Lo, chargée de la promotion de la compétition, la délégation sénégalaise entend mettre en avant le savoir-faire et la créativité des professionnels du pays. La FENACS appelle également les Sénégalais à soutenir l’équipe dans cette compétition placée sous le slogan : « Notre terroir, notre talent, notre fierté ».