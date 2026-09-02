Décès de Serigne Lamp Mbacké : Touba salue la mémoire d’un homme «sérieux et dévoué» à la religion

La ville sainte de Touba a été plongée dans la tristesse après le rappel à Dieu de Serigne Lamp Mbacké, fils du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le défunt a perdu la vie dans un accident de circulation alors qu’il se rendait à Louga pour représenter le khalife lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une mosquée.



Lors du journal de 12h de la RFM, les témoignages recueillis auprès de proches et de membres de la communauté mouride ont mis en avant son humilité, sa disponibilité et son engagement au service du khalife.



«Nous étions rassemblés pour réceptionner les Daras. Rien ne pouvait nous laisser penser que nous allions nous séparer dans de telles circonstances. Il était en mission pour le khalife général des Mourides», a-témoigné Mame Cheikh Dia, membre de l’Association des maîtres coraniques, qui avait été avec le défunt quelques heures avant le drame.



Mballa Guèye, maître coranique, a également souligné son sens du devoir : « Chaque fois qu’une mission lui était confiée, il mettait tout en œuvre pour l’accomplir avec sérieux et dévouement».



Pour Ousmane Ndiaye Hassida, cette disparition a constitué une lourde perte pour la communauté mouride. « C’est une grande perte pour la communauté mouride. Nous prions pour le repos de son âme», déclare-t-il.



Cette disparition est intervenue quelques semaines seulement après le décès de Ma Amy Mbacké, fille du khalife général des Mourides, le 5 août dernier.