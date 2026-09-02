Moyen-Orient: l'Iran annonce une nouvelle stratégie pour «briser» les États-Unis

Ce qu'il faut retenir :



► Les États-Unis ont lancé mardi 1er septembre de ⁠nouvelles frappes ​en Iran. Les nouvelles frappes américaines interviennent après les échanges de tirs survenus au cours du week-end, les premiers depuis le mois de juillet.



► En riposte, l'Iran a attaqué mercredi 2 septembre des bases militaires américaines dans le Golfe. Les forces iraniennes ont affirmé avoir lancé des attaques contre des cibles militaires américaines aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, après avoir revendiqué des frappes sur la Jordanie et le Kurdistan irakien. Il s’agit de l'escalade dans les hostilités la plus grave ​depuis des semaines.



► Au moins 18 personnes ont été tuées lors de la dernière série de bombardements américains contre l'Iran dans la nuit de mardi à mercredi. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé la mort de quatre de leurs membres. Trois membres du Bassidj, une branche paramilitaire de la puissante force armée, dans une frappe américaine sur une île iranienne du Golfe ont été tués, ont aussi annoncé les Gardiens de la Révolution.



À l'approche des élections de ⁠mi-mandat de novembre, les ​principaux conseillers du président américain Donald Trump s'efforcent d'empêcher une nouvelle escalade dans le conflit opposant les États-Unis à l'Iran, le degré d'impopularité de ce dernier s'annonçant déterminant dans le scrutin, rapporte l’agence Reuters. Selon quatre personnes proches du dossier, qui ont toutes souhaité rester anonymes, ​les responsables de la Maison Blanche envisageront d'intensifier l'action militaire américaine au Moyen-Orient après les « midterms », prévus le 3 novembre.



Redoutant un revers électoral pour le parti des républicains de Donald Trump, l’administration américaine s’attache pour le moment à renforcer la pression économique sur l’Iran afin d'obtenir les concessions que des mois de guerre n’ont pas permis d’obtenir, ont déclaré les sources. « Nous maintenons la pression sur l’Iran », a déclaré l'une d'elles, un responsable de la Maison Blanche. « Mais novembre est une ​priorité », a-t-elle ajouté.



Contenir la ‌guerre jusqu'à l'issue des élections permettrait ainsi d’éviter une couverture médiatique trop importante de ce conflit déjà impopulaire, ont expliqué les sources, alors que les républicains cherchent à défendre ⁠leurs maigres majorités au Sénat et à la Chambre des représentants.



L'Iran annonce une nouvelle stratégie pour «briser» l'ennemi après les dernières frappes américaines

Le chef de la plus haute instance sécuritaire iranienne a averti mercredi les États-Unis qu'ils seraient confrontés à une « nouvelle stratégie » dans la guerre au Moyen-Orient, après une vive recrudescence des hostilités entre les deux belligérants.



« Vous verrez bientôt que la nouvelle stratégie de l'Iran sur le champ de bataille, sur le plan diplomatique et face au blocus économique, brisera vos fondements », a déclaré sur X Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, sans en détailler les contours.



Un homme a été tué et un autre blessé mercredi dans une frappe israélienne sur la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban, a rapporté un média d'État, l'armée israélienne affirmant avoir visé des infrastructures du Hezbollah pro-iranien.



Depuis des semaines, les violences se concentrent dans la région de Nabatiyé où l'armée israélienne, qui occupe une partie du sud du Liban, tente de déloger le Hezbollah d'une colline stratégique, Ali Taher.



Selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), « un homme a été tué et un autre blessé dans une frappe menée par un drone ennemi » mercredi matin sur un quartier de Nabatiyé. L'armée israélienne avait mené plusieurs frappes sur le secteur à l'aube, d'après l'Ani.



Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi que son pays était disposé à travailler avec les pays du Moyen-Orient pour protéger le transport maritime, selon les médias officiels chinois, alors que la guerre entre États-Unis et Iran bouleverse la logistique dans cette région riche en énergie.



« La Chine est prête à travailler avec les pays de la région pour sauvegarder la sécurité des voies maritimes internationales », a déclaré Xi à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de leurs entretiens au Caire, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.



L’armée israélienne prête à frapper l'Iran si Téhéran attaque Israël, affirme le ministre de la Défense israélien



Israël s'est dit mercredi 2 septembre prêt à riposter « avec force » à une éventuelle attaque iranienne, notamment lors des grandes fêtes juives qui débutent la semaine prochaine, en plein affrontement militaire entre Téhéran et Washington au Moyen-Orient. « Pour le moment, (les Iraniens) mènent des frappes dans toute la région, sauf sur nous. Mais il est possible qu'ils nous attaquent, et nous y sommes préparés », a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz. « Ils aiment bien attaquer lors des fêtes juives, car ils détestent les Juifs », a déclaré le ministre lors d'une conférence organisée par le média israélien Ynet. « S'ils nous attaquent, nous répliquerons avec force (...) Nos avions (de combat) sont prêts à décoller », a-t-il ajouté. Les fêtes juives d'automne commenceront à la tombée de la nuit le 11 septembre avec Rosh Hashana, le Nouvel An juif, suivi de Yom Kippour du 20 au 21 septembre et de Souccot à partir du 25 septembre. L'activité ralentit considérablement en Israël pendant cette période, mais l'armée et les forces de sécurité restent traditionnellement très mobilisées.



Dans le détroit d'Ormuz, deux marins philippins tués dans l'attaque contre un pétrolier saoudien lundi

Deux marins philippins ont été tués dans l'attaque menée lundi 31 août contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, a annoncé mercredi la compagnie maritime publique saoudienne Bahri. « Bahri confirme que le navire Sidr a été impliqué dans un incident sécuritaire alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz » dans la soirée du 31 août, a indiqué le transporteur dans un communiqué sur X, en annonçant le bilan. Mardi, l'agence maritime grecque Marisks avait annoncé que le pétrolier avait été touché par « des projectiles d'origine inconnue » alors qu'il sortait du détroit stratégique, par lequel transitait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux. Outre le Sidr, le tanker Senegal property battant pavillon libérien avait également été ciblé, selon la même source.