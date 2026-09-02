Yeumbeul-Comico : quatre personnes arrêtées dans une affaire d’actes contre nature

Un nouveau réseau a été cerné à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar. Quatre personnes dénommées M. Mbaye, M.Diop, Amath F. et S.Sow, ont été arrêtées dans le cadre d’une affaire portant sur des faits présumés de harcèlement sexuel, d’actes contre nature, de transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d’autrui, selon Libération.



L’affaire a débuté après une dénonciation de l’impressionniste S.Sarr qui a conduit les enquêteurs à ouvrir des enquêtes. Selon les éléments recueillis, l’un des suspects, M. Mbaye, âgé de 18 ans, aurait obtenu le numéro de téléphone de l’impressionniste, en se faisant passer pour un client intéressé par ses services. Des échanges téléphoniques auraient ensuite eu lieu avant qu’une rencontre n’ait été proposée où le suspect lui aurait proposé des rapports sexuels.



Piégé par les éléments de la brigade de recherches de Yeumbel, M. Mbaye a reconnu les faits et son statut d’homosexualité qui lui étaient reprochés.



Placé en garde à vue, les réponses du suspect ont permis d’obtenir des renseignements sur plusieurs personnes présentées comme ses partenaires.



Sur ces entrefaites, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé trois autres personnes présentées comme des partenaires présumés : il s’agit de M.Diop (40ans), A.Fall (48 ans), Samba.S (21ans), domiciliés entre Yeumbeul, Keur Massar et Dakar. Les auditions ont permis de recueillir différentes versions des faits. Certains suspects ont reconnu certaines relations, tandis que d’autres ont contesté les accusations portées contre eux.



Des tests sérologiques ont également été effectués. Ils ont révélé que deux des personnes mises en cause ont été porteuses du VIH. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.