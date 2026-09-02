JOJ Dakar 2026 : la sécurité du TER renforcée avec des drones et des caméras thermiques

La sécurité du Train express régional (TER) sera renforcée en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), la Société nationale de gestion du patrimoine du TER (SENTER SA) prévoit notamment l’acquisition de quatre drones et de caméras thermiques, ainsi que l’organisation de simulations grandeur nature pour tester le dispositif de sécurité.



Toujours selon la même source, ces mesures ont été annoncées lors d’un atelier consacré à l’évaluation des risques et vulnérabilités du système TER. Une simulation d’un incendie à bord d’un train avec des voyageurs est notamment prévue le vendredi 4 septembre 2026 afin d’évaluer la rapidité et l’efficacité de l’intervention des forces de défense et de sécurité.



La Légion de gendarmerie des transports ferroviaires bénéficiera également de moyens supplémentaires. Plus de 565 gendarmes et 75 sapeurs-pompiers seront mobilisés, alors que le TER devra faire face à une forte affluence durant les deux semaines de compétition. La SENTER entend ainsi adapter son dispositif à l’arrivée de plus d’un million de visiteurs, de 2 700 athlètes et de plus de 206 délégations internationales.