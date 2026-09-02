Guédiawaye : Pierre Diatta, dernier fugitif de la bande des 12, finalement condamné

Pierre Diata alias Assane Diatta (41 ans), ancien magasinier des Mamelles Jaboot, présenté comme le seul rescapé de la bande des douze agents déjà jugés et condamnés dans l’affaire de détournement de produits laitiers, a finalement été arrêté à la frontière gambienne. D’après L’Observateur, il avait échappé à la première vague d’arrestation avant de disparaître dans la nature. Jugé par le tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), il a écopé de deux ans de prison, dont un an ferme, et de 500 000 francs CFA d’amende.



L’affaire remonte à une plainte déposée par la société des Mamelles en décembre 2023. Douze agents avaient été interpellés puis condamnés à deux ans de prison ferme. Pierre Diatta, lui, avait réussi à échapper aux enquêteurs. Après plusieurs déplacements, notamment à Kaolack puis en Casamance, il a finalement été interpellé à la frontière gambienne. Il a été placé sous mandat de dépôt le 7 août 2026 et poursuivi pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis à l’occasion du service.



40 bons litigieux et des millions en jeu



La partie civile a évoqué un système reposant notamment sur la falsification de 40 bons de transfert pour un montant cumulé de 25,119 millions de Fcfa et le préjudice global allégué est estimé à 104 millions de francs CFA.



Le procureur avait requis deux ans de prison et 2 millions de FCFA d’amende contre Pierre Diatta. À la barre, la défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Le tribunal a relaxé l’ancien magasinier pour faux et usage de faux en écritures publiques, mais l’a reconnu coupable pour les autres faits qui lui étaient reprochés.



Pierre Diatta a finalement été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, et à 500 000 FCFA d’amende. Sur le plan civil, les Mamelles Jaboot, qui réclamaient 30 millions de FCFA, ont obtenu 15 millions de FCFA de dommages et intérêts.