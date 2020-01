Bordeaux fixe son prix pour Youssouf Sabaly

Sous contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2021, Youssouf Sabaly pourrait quitter le club aquitain cet hiver.

Peu utilisé cette saison et auteur de seulement 4 matchs depuis le début de l’exercice 2019-2020, le latéral gauche sénégalais a été envoyé sur la liste des départs. Mieux, à en croire Foot Mercato, les dirigeants bordelais ont fixé son prix et sont prêts à le laisser partir contre un chèque de 15 millions d’euros.



Pour le moment, on ne sait rien de la prochaine destination de l’international sénégalais. Mais Youssouf Sabaly, qui aurait pu rejoindre Fulham l’été dernier contre 12 millions d’euros, a été proposé à des clubs britanniques dont Crystal Palace, Brighton, Fulham et Southampton