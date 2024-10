CAN Beach Soccer : le Sénégal et la Mauritanie se retrouvent en finale

Le Sénégal et la Mauritanie se retrouveront en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer après s’être déjà affrontés en phase de groupes, où la Mauritanie l’avait emporté (5-2). Les deux équipes ont assuré leur qualification pour la Coupe du monde 2025 aux Îles Seychelles.



Les « Lions » et les Mourabitounes ont respectivement éliminé l’Égypte et le Maroc ce jeudi en demi-finale.



Le Sénégal, en quête d’un huitième sacre, affrontera une Mauritanie qui disputera sa première finale de CAN de Beach Soccer ce samedi à 12h00 GMT.