Boris Johnson accusé d'insulter les Nigérians

deux semaines de l'élection générale au Royaume-Uni, une vieille chronique écrite par l'actuel Premier ministre Boris Johnson a fait surface.



L'article serait un concentré de stéréotypes sur les Nigérians.



M. Johnson, qui travaillait auparavant comme journaliste, a écrit un article en 1999 sur la façon dont les jeunes pourraient être attirés par le Parti conservateur.



C'était deux ans après le premier gouvernement du premier ministre travailliste Tony Blair, alors que la popularité des conservateurs était à son plus bas niveau.



"Nous devions reconnaître que Blair avait trouvé un moyen de rendre les gens heureux de s'enrichir", a écrit M. Johnson.



"Tous les jeunes que je connais - c'est-à-dire ceux de moins de 30 ans - sont aussi avares que nous, les yuppies Thatcherites des années 80 ; en fait, ils ont un intérêt presque nigérian pour l'argent et les gadgets de toutes sortes".



Weyman Bennett, militant antiraciste, a déclaré au journal britannique Guardian que les propos de M. Johnson étaient "profondément racistes et insultants".



La BBC a demandé au Parti conservateur de se prononcer sur la situation.



Dans le passé, M. Johnson s'est excusé pour une chronique de 2002 sur les voyages de M. Blair à l'étranger dans laquelle il écrivait :



"On dit que la Reine en est venue à aimer la République, en partie parce qu'elle lui fournit régulièrement des foules enthousiastes de piccaninnies brandissant des drapeaux....



"On dit qu'il part bientôt au Congo. Nul doute que les AK47 vont se taire, que les pangas vont arrêter de pirater la chair humaine, et que les guerriers tribaux vont tous éclater avec des sourires de pastèque..."



Les commentaires de M. Johnson au sujet des Nigérians sont apparus au fur et à mesure que la querelle sur l'antisémitisme se poursuivait au sein du principal parti travailliste de l'opposition.



Le chef du parti, Jeremy Corbyn, s'est fait tirer dessus parce qu'il ne s'est pas excusé dans une interview à la BBC.