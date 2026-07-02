Sénégal : limogé de la direction de Petrosen, Alioune Guèye «prend acte» et fixe le cap de son combat politique

Alioune Guèye a été limogé de son poste de Directeur général de Petrosen Holding SA (Société nationale des pétroles du Sénégal). La décision a été officialisée lors du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026. Réagissant à cette situation, sur ses réseaux sociaux, ce fidèle du président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko dit prendre acte de son limogeage.



«Le Président de la République a mis fin à mes fonctions de Directeur général du Groupe PETROSEN Holding. J'en prends acte. (…) Ma gratitude va au Président Ousmane Sonko, pour la confiance qu'il a placée en moi. Elle va au peuple sénégalais, propriétaire légitime de ses ressources naturelles, qui m'a donné l'opportunité de travailler pour lui et en son nom», a écrit l’ancien directeur.



Alioune Guèye dit avoir «servi avec loyauté et rigueur avec (comme) seule boussole : l'intérêt supérieur du Sénégal».



Dans la bataille qui secoue le Président Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko, l’ancien directeur général de la Petrosen a clairement pris position pour le leader de la majorité parlementaire. Si son limogeage pourrait avoir un lien avec cette situation, il dit ne pas être ébranlé. «Les fonctions passent. Les convictions demeurent. Le combat pour la souveraineté sur nos ressources continue, et nous reviendrons plus forts en 2029», a-t-il soutenu.