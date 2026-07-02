Thierno Seydou Ly prend les commandes de PETROSEN Holding : le retour d’un « homme du sérail »

Le Président Diomaye Faye a nommé l’ingénieur pétrolier, Thierno Seydou Ly, au poste de Directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN Holding SA), en remplacement de Alioune Gueye, proche d'Ousmane Sonko et promoteur des renégociations des contrats pétroliers.



Ce retour aux affaires de Thierno Seydou Ly, après son éviction de la branche Exploration-Production, (EP) marque le « come-back » d’un technicien chevronné au cœur de la stratégie énergétique du Sénégal.



Diplômé de l’École Polytechnique de Paris et fort d’une expérience internationale de huit ans au sein du groupe TotalEnergies, il incarne l’alliance rare entre rigueur scientifique et connaissance intime des rouages industriels mondiaux, acquise sur les champs pétroliers du Nigéria, du Gabon et de l’Angola.



Véritable « homme du sérail », Monsieur Ly possède une maîtrise approfondie des enjeux de souveraineté énergétique du Sénégal. Son expertise a été déterminante dans les grandes étapes de la montée en puissance du pays, notamment lors de la révision du Code pétrolier et du suivi rigoureux des projets structurants tels que GTA, Sangomar et Yakaar-Teranga.



Au-delà de ses compétences d’ingénieur, il est reconnu pour sa capacité à naviguer avec brio entre des exigences techniques complexes et la défense ferme des intérêts nationaux.



Sa nomination à la direction générale de PETROSEN Holding SA confirme sa stature de pilier du secteur. Confronté aux défis de la transition énergétique et aux nouvelles orientations politiques, ce dirigeant bilingue, alliant vision stratégique et pragmatisme de terrain, s’impose comme un acteur indispensable.



Il est désormais attendu pour insuffler une nouvelle dynamique à la compagnie nationale, en veillant à ce que l'exploitation des hydrocarbures serve durablement le développement socio-économique du Sénégal.