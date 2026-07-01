Assemblée nationale : Marie Rose Faye nommée Directrice de Cabinet du président

Marie Rose Faye a été nommée Directrice de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale.
Avant cette nomination, elle a occupé plusieurs fonctions au sein de l’exécutif. Elle a notamment été Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, sous la primature de Ousmane Sonko, entre septembre 2025 et juin 2026.
Auparavant, elle dirigeait l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises, poste qu’elle a occupé à partir de juin 2024 avant de rejoindre le gouvernement.
Avant cette nomination, elle a occupé plusieurs fonctions au sein de l’exécutif. Elle a notamment été Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, sous la primature de Ousmane Sonko, entre septembre 2025 et juin 2026.
Auparavant, elle dirigeait l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises, poste qu’elle a occupé à partir de juin 2024 avant de rejoindre le gouvernement.
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