Bougane Guèye veut dialoguer avec Macky

Le leader de « Gueum sa bop » qui a vu son dossier de parrainage rejeté par le Conseil constitutionnel, est prêt à tout oublier et à aller répondre à l’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Dans un entretien avec «L’observateur», Bougane Guèye Dany, informe qu’il est prêt « à répondre à cette main tendue».



« Je suis dans une coalition et j’en ai parlé avec le cadre. J’ai dit de manière très claire, qu’il faut répondre à cette main tendue. Il faut dire qu’il est quand même constant. Parce que c’est la troisième fois qu’il parle de ce dialogue. Moi, dans la coalition d’actions où je suis, j’ai défendu en réunion que je ne serais pas d’accord sur la politique de la chaise vide », déclare Bougane Guèye Dany.



Le patron du groupe D-média, de souligner qu’il n’est pas «politicien » mais un homme « d’affaires ». Et, «ce qui importe pour moi, c’est de permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité et la décence».



Bougane de lancer un appel à l’encontre de ses camarades de l’opposition : « Soyons légalistes et oublions la campagne électorale. Aujourd’hui, il faut qu’on comprenne qu’après la prestation de serment du président Macky Sall pour les cinq ans à venir, que c’est lui le président de la République du Sénégal. Je suis Sénégalais et c'est le président de tous les Sénégalais».