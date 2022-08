Boulaye Dia va être prêté à Salernitana

L'attaquant international sénégalais, Boulaye Dia, va s'engager avec Salernitana (Série A) pour un prêt d’un an avec une option d’achat de 12 millions d'euros.



Le club italien versera une indemnité d’1 million d'euros à Villarreal. Selon le site Tagaat, il reste juste quelques détails à régler sur des clauses pour qu’il puisse voyager et signer son contrat.



Boulaye Dia a été transféré de Reims à Villarreal la saison dernière, mais il n'a pas pu s'imposer en Liga, malgré quelques sursauts. A quatre mois de la Coupe du monde, il va devoir s'offrir d temps de jeu et surtout performer pour figurer sur la liste de Aliou Cissé.