Section de recherches : Pape Sané placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles

Le journaliste Pape Sané a été placé en garde à vue ce vendredi 5 décembre 2025 à la Section de recherches, à l’issue de son audition. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.



Cette mesure ferait suite à une déclaration qu’il avait tenue mardi dernier dans l’émission « Balance » sur Walf TV, concernant l’affaire Sanna Manjang.