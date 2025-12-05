Section de recherches : Pape Sané placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles

Le journaliste Pape Sané a été placé en garde à vue ce vendredi 5 décembre 2025 à la Section de recherches, à l’issue de son audition. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.
Cette mesure ferait suite à une déclaration qu’il avait tenue mardi dernier dans l’émission « Balance » sur Walf TV, concernant l’affaire Sanna Manjang.
Cette mesure ferait suite à une déclaration qu’il avait tenue mardi dernier dans l’émission « Balance » sur Walf TV, concernant l’affaire Sanna Manjang.
Autres articles
-
CAN 2025 : le CNRA exige des justificatifs pour les droits de diffusion au Sénégal
-
Fatick : 25,5 kg de chanvre indien saisis, un suspect arrêté
-
Thiès : un homme condamné à quatre mois de prison ferme pour avoir volé des œufs
-
Sénégal : le numérique pourrait générer 1100 milliards FCFA et 280.000 emplois d’ici 2030
-
Energie : Birame Soulèye Diop annonce une baisse des prix des hydrocarbures d’ici 15 jours