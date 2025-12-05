Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Section de recherches : Pape Sané placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles



Section de recherches : Pape Sané placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles
Le journaliste Pape Sané a été placé en garde à vue ce vendredi 5 décembre 2025 à la Section de recherches, à l’issue de son audition. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.
 
Cette mesure ferait suite à une déclaration qu’il avait tenue mardi dernier dans l’émission « Balance » sur Walf TV, concernant l’affaire Sanna Manjang.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 5 Décembre 2025 - 22:13


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter