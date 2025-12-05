Fatick : 25,5 kg de chanvre indien saisis, un suspect arrêté

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, rattachée à l’OCRTIS, a interpellé un individu en possession de 25,5 kilogrammes de chanvre indien, a annoncé ce jeudi 4 décembre 2025 la police antidrogue. L’opération fait suite à « l’exploitation d’une information » faisant état de passages clandestins de trafiquants à la frontière sud, notamment vers la zone de Karang, empruntant des voies non officielles pour alimenter le trafic de drogue.Selon les enquêteurs, un dispositif d’observation avait été mis en place sur l’un de ces itinéraires nocturnes, permettant de surprendre deux individus transportant la marchandise. L’un d’eux a été appréhendé sur le champ, tandis que son acolyte a réussi à prendre la fuite dans la brousse. La cargaison, soigneusement conditionnée, a été saisie et mise sous scellés.Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit pour identifier et localiser le second suspect, ainsi que les éventuels relais du réseau dans la région. Les autorités rappellent que la frontière sud reste un axe sensible dans l’acheminement de stupéfiants vers le centre du pays, nécessitant un renforcement permanent des opérations conjointes de surveillance.