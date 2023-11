Boun Abdallah Dionne ouvre le feu sur le Macky: "La corruption est la recette favorite des poltrons"

«La corruption est la recette favorite des poltrons. Depuis quelques heures, le Sénégal est témoin de pratiques ubuesques orchestrées par le camp du candidat Amadou BA qui cherche vainement à débaucher les délégués régionaux de la grande coalition DIONNE 2024. Loin d’être un effarement, ces piètres actes d’un autre temps sont, pour la coordination nationale DIONNE 2024, un amusement. Le candidat de BBY cherche désespérément à acheter la conscience des délégués de Mouhamed Boun Abdallah DIONNE avec de l’argent et des promesses de promotions professionnelles et d’acquisition de biens fonciers », lit-on dans le communiqué.



Qui poursuit: « Ceux qui ont cédé à la corruption et à la tentation ne méritent pas d’être membres de la coalition pour un Sénégal juste. Entre le camp de l’argent et celui du Sénégal, ils ont choisi. La coalition arrivera à bon port puisqu’elle a déjà bouclé plus que les parrainages requis dans chacune des 14 régions et détient par devers elle sans erreur aucune les parrainages requis sans aucun achat de conscience ».

Par ailleurs, Boun Abdallah DIONNE et ses camarades tiennent à préciser que ces délégués qui ont quitté la barque sont «de faux délégués inconnus de la coalition ».

