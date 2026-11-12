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Bounkiling : un camion percute mortellement deux personnes dont un policier à Diama Pakao



Bounkiling : un camion percute mortellement deux personnes dont un policier à Diama Pakao
Dans la soirée du mercredi 11 novembre 2026, vers 22 heures, une collision entre un camion et une moto deux roues a fait deux morts sur le coup, à Diama Pakao, village et un important foyer religieux situé dans le département de Bounkiling, au sud du Sénégal. Les deux personnes décédées étaient à bord d’une moto. L’une était un policier en service au camp GMI de Sédhiou, selon les informations du journal Le Soleil.

Permissionnaire, il devait reprendre le service ce jeudi 12 novembre. Par contre, la seconde victime n’est pas encore identifiée en raison de l’état du corps. Les deux corps sont déposés à la morgue du district de santé de Bounkiling.

Les autorités policières ont été informées et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.
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Charles KOSSONOU

Jeudi 12 Novembre 2026 - 11:37


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