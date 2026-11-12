Péripneumonie contagieuse caprine : le service de l’élevage de Nioro du Rip appelle les éleveurs à la vigilance

Le chef du service départemental de l’élevage de Nioro du Rip, Moulaye Diatta, a alerté, mardi, sur la forte mortalité de la péripneumonie contagieuse caprine (PPC) afin d’appeler les éleveurs à la vigilance face à cette maladie qui décime les troupeaux de chèvres dans le département.





A Nioro du Rip, dans la région de Kaolack, le responsable a tiré la sonnette d’alarme quant à la dangerosité de cette pathologie. « Dans un troupeau de 10 sujets par exemple, cette maladie peut en tuer sept à huit », a indiqué Moulaye Diatta, selon les informations rapportées par le journal Kritik. Il a ainsi exhorté les éleveurs à surveiller leurs bêtes pour prévenir l'infection et alerter rapidement les services vétérinaires.



Apparue depuis juin dernier dans ce département, la maladie a mobilisé les services du ministère de l’Élevage. D'après M. Diatta, les agents ont mené une surveillance épidémiologique pour détecter les cas suspects et freiner la propagation. Des prélèvements sanguins et des échantillons de lésions internes ont ainsi été examinés dans les 15 communes du département. Le chef du service a rappelé que les premiers cas avaient été confondus avec la pasteurellose en raison de leurs similitudes. L'absence de résultats jugés « satisfaisants » après les premiers traitements avait finalement poussé les vétérinaires à approfondir leurs analyses.



L'isolement des bêtes: une solution







Selon les explications de Moulaye Diatta, cette maladie, qui sévit dans plusieurs pays africains, affecte surtout les chèvres. Elle se manifeste par une forte fièvre atteignant 41 à 43 degrés, une perte d’appétit, de la toux, des difficultés respiratoires et des écoulements nasaux. Sa transmission par voie aérienne est très rapide et pouvait contaminer un grand nombre d’animaux en vingt-quatre heures seulement.



Face à ce risque, le responsable a recommandé l’isolement immédiat des bêtes malades et le recours rapide aux vétérinaires pour une prise en charge par antibiotiques. Il a également expliqué qu’un abattage sanitaire pouvait être envisagé dans les cas graves pour stopper la contagion.



Moulaye Diatta a toutefois tenu à rassurer les populations en précisant que la PPC n’était pas une zoonose et ne pouvait donc pas se transmettre aux humains. Selon le journal Kritik, le responsable a réitéré son appel à une intervention précoce dès l’apparition des premiers signes cliniques, soulignant que cette réactivité permettait de sauver les animaux.

