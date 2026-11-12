Raymonde Goudou Koffi (ex-ministre): «La souveraineté sanitaire ne repose pas uniquement sur les financements»

Pharmacienne biologiste et ancienne ministre ivoirienne de la Santé, Dr Raymonde Goudou Coffie, a participé mercredi aux 15 ans de Speak Up Africa, une organisation engagée dans le plaidoyer pour la résolution des questions de santé, notamment la lutte contre le paludisme en Afrique par la mobilisation de ressources.



A cette occasion, selon des propos rapportés par l’APS, elle souligné que la souveraineté sanitaire est une priorité pour le continent africain, dans un contexte de transformation de l'architecture mondiale du financement de la santé, tout en présentant les limites de la situation actuelle. «La souveraineté sanitaire ne repose pas uniquement sur les financements ou des décisions politiques, elle dépend aussi de notre capacité à produire des connaissances, à développer nos propres innovations et à faire de l'expertise scientifique africaine un véritable moteur de transformation», a-t-elle déclaré.



Docteur Goudou Coffie a aussi reconnu que les pays africains s'attellent à mobiliser davantage de ressources nationales et renforcer leurs capacités à répondre aux besoins sanitaires de leur population. «La volonté y est, certes [mais] il faut qu'on y arrive», a-t-elle déclaré, invitant les dirigeants du continent à créer les conditions pour que le potentiel africain se traduise en résultats durables pour les populations.



Pour elle, les scientifiques africains doivent être au cœur du débat public et contribuer pleinement à l'élaboration des politiques de souveraineté sanitaire. «Nos chercheurs produisent des connaissances essentielles, mais pour qu'elles aient un impact, ces connaissances doivent être partagées, comprises et utilisées pour éclairer les décisions», a-t-elle soutenu.