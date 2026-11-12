États-Unis: le démocrate Scott Colom devient le premier sénateur noir du Mississippi depuis 150 ans

Pour célébrer sa victoire Scott Colom a choisi le campus de l’université Tougaloo, à Jackson, une institution destinée aux étudiants noirs, rapporte notre envoyé spécial dans le Mississippi, Edward Maille. Le choix du lieu est loin d’être anodin. Le campus se trouve sur une ancienne plantation d’esclaves, et en face de la scène, un autre bâtiment : l’ancien manoir du maître devant lequel le futur sénateur afro-américain a prononcé son discours. « Tout ce que j’ai fait, c’est avoir le courage d’imaginer une soirée comme celle-ci. J’ai eu le courage de croire au Mississippi, a lancé Scott Colom. J’ai eu le courage de croire que nous pouvions montrer au pays que le Mississippi est important. »



Dans la foule, Andre Hines n’en revient toujours pas. « Je suis aux anges ! Je n’aurais jamais imaginé voir un jour le Mississippi devenir démocrate, avec un sénateur qui, j’en suis vraiment convaincu, nous représentera tous. » De nombreuses personnes ici ont passé les derniers mois à encourager les gens à aller voter, comme Mamie Kettle. « On ne leur a pas dit pour qui voter, mais on voulait vraiment qu’ils aillent voter. Alors ça représente énormément pour nous, quand on pense à tout ce que mes ancêtres ont traversé avec l’esclavage… Et c’est ce qu’on a ressenti quand Barack Obama a été élu. C’est ce que je ressens aujourd’hui, ici, dans le Mississippi. Voilà à quel point c’est important pour nous ! »



Procureur local âgé de 43 ans, Scott Colom a su tirer parti de l’importante population noire de l’État, du mécontentement face à la situation économique et des faux pas de Cindy Hyde-Smith, qui briguait un deuxième mandat complet. « Ils méritent en réalité un sénateur qui les écoute, qui se soucie réellement de ce qu’ils pensent, qui se soucie réellement de ce qu’ils vivent », a déclaré Scott Colom dans la dernière ligne droite de la campagne. Pendant la campagne il avait assuré qu'il pourrait représenter l’ensemble du Mississippi, un État où les divisions raciales ont longtemps marqué la politique et la société.



Il est le premier sénateur noir depuis la période de reconstruction qui a suivi la guerre de Sécession, rappelle l'Agence France presse.



La républicaine Cindy Hyde-Smith a reconnu sa défaite

Une victoire actée à l'issue d'un long processus de dépouillement. L'agence Associated Press a proclamé mercredi la victoire de Scott Colom après que les responsables électoraux locaux ont passé plusieurs jours à traiter les bulletins de vote par correspondance et les bulletins provisoires, appelés « bulletins sur déclaration sous serment » au Mississippi. Ce résultat vient s'ajouter à la défaite cuisante infligée au président Donald Trump lors des élections de mi-mandat, dont le parti a essuyé des revers dans plusieurs États traditionnellement républicains.



« Même si ce n’est pas le résultat pour lequel nous avons travaillé ni celui que nous espérions, je respecte la décision des électeurs du Mississippi », a déclaré la sénatrice républicaine sortante, Cindy Hyde-Smith, dans un discours publié en ligne. « Je tiens à féliciter Scott Colom et à lui souhaiter bonne chance alors qu’il s’apprête à assumer l’énorme responsabilité de représenter notre grand État. » Un porte-parole de la sénatrice a indiqué qu’elle avait appelé Scott Colom pour le féliciter et reconnaître sa défaite avant que la vidéo ne soit rendue publique.

