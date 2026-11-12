Premier League : Manchester United, classé 18e, confirme le limogeage de son entraîneur Michael Carrick

Les médias anglais avaient annoncé que Michael Carrick allait être limogé, et c'est désormais officiel. Le club de Manchester United a confirmé, ce jeudi 12 novembre, le départ de son entraîneur, après un début de saison catastrophique. Carrick avait été nommé entraîneur intérimaire en janvier 2026, puis confirmé dans ses fonctions en mai avec un contrat jusqu'en 2028, après avoir mené les Red Devils à la troisième place de Premier League.



Cependant, les résultats ont rapidement tourné au cauchemar, avec seulement huit points en dix journées et une 18e place en Premier League. En Ligue des champions, le bilan est également mitigé, avec deux victoires et deux défaites.



Plusieurs noms sont évoqués pour succéder à Carrick, notamment Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du PSG et actuel sélectionneur des États-Unis, qui serait le favori des dirigeants mancuniens. D'autres candidats incluent Eddie Howe, Kieran McKenna et Julian Nagelsmann.