Réforme douanière : Un nouveau Code des Douanes de 610 articles pour dynamiser les investissements

Après un an de concertations et de consultations auprès des parties prenantes, les services de la Direction Générale des Douanes (DGD) ont achevé l'élaboration du projet de révision du Code des Douanes. L'initiative, portée par la Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale, vise à moderniser l'environnement des affaires et à soutenir la croissance économique du pays.



Le futur texte apporte une refonte en profondeur du cadre réglementaire de 2014. Le nombre d'articles passe de 429 à 610, traduisant l'intégration de 217 dispositions nouvelles ainsi qu'un effort de simplification des procédures administratives.



Les travaux de présentation des réformes ont été ouverts sous la présidence du Coordonnateur de la DGD, Malick Mbaye. Les axes majeurs du nouveau texte ont été détaillés par le Chef du Bureau de la Réglementation douanière, le Lieutenant-colonel Papa Tabane Guèye, et complétés par le Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale, Pape Thialaw Fall. Les échanges avec les acteurs économiques et institutionnels se sont poursuivis tout au long de la journée afin de recueillir leurs derniers avis sur le projet.