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Fiscalité et ciblage des subventions : la DGID mise sur l'élargissement de l'assiette pour éviter de nouveaux impôts



Fiscalité et ciblage des subventions : la DGID mise sur l'élargissement de l'assiette pour éviter de nouveaux impôts
Face à la nécessité de réduire le déficit public tout en soutenant l'économie, le gouvernement choisit une stratégie fondée sur la réorientation stratégique des dépenses publiques plutôt que sur l'alourdissement de la pression fiscale. Abdoul Aziz Diagne a réaffirmé avec fermeté que la démarche des autorités budgétaires ne passera pas par la création de nouvelles taxes frappant les contribuables.
 
S'appuyant sur les orientations du ministère des Finances, le contrôleur des Impôts a dénoncé les paradoxes du système de subventions actuel, dont 65 % bénéficiaient jusqu'ici aux 20 % de la population la plus aisée. L'objectif est désormais de réorienter ces ressources vers les filets sociaux et les populations les plus vulnérables. Cette restructuration permettra notamment de doubler, puis de quadrupler les enveloppes allouées aux bourses sociales pour les porter de 35 à 140 milliards de FCFA, étendant la couverture à près d'un million de foyers. En parallèle, la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) poursuit ses efforts quotidiens d'élargissement de l'assiette fiscale par l'immatriculation progressive du secteur informel et la taxation de l'économie numérique, afin d'assurer une mobilisation optimale des ressources internes.
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Dimanche 6 Septembre 2026 - 19:32


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